ニッポン放送の東島衣里アナウンサーが５日にＳＮＳを更新。結婚したことを報告した。

自身のインスタグラムに「春の日差しに包まれた本日入籍いたしました。」と報告。続けて「日頃からあたたかく見守って下さる皆様への感謝の思いで胸がいっぱいです。 朝から照れながらラジオを聴いていましたが先輩後輩からの愛情が沁みて幸せを感じているところです。」と感謝の言葉を記した。

さらに「ふたりでよく笑い、よく食べ、よく眠り、穏やかな日々を過ごしております。 新しい生活での学びを力に変えてこれからも仕事に励んでまいります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。」と記し、最後に「ニッポン放送をおともにして下さっているリスナーのあなたへ 明日のラジオショーでご報告させて下さいね」と締めて投稿した。

この投稿に「ご結婚おめでとうございます 明日と土曜のラジオショーが楽しみです」「わー！おめでとうございます！ 中川家もびっくり＆親のようにめちゃくちゃ喜びそうですね！ 末永くお幸せに」「ご結婚、おめでとうございます 今朝の『朝ぼらけ』で知りました 末永くお幸せに」などの祝福のコメントが寄せられている。