昭和、平成、令和と日本に笑いを届けた志村けんさん（享年70）。稀代のコメディアンが亡くなり、まもなく七回忌を迎える。志村さんの爆笑コントは現在も特番などで放送され、その色褪せない"笑い"は国境を越えて世界各国でも愛されている。

一方、志村さんの終の住処となった東京・三鷹の豪邸は、昨年に大手不動産開発業者に売却され、跡地には新築の戸建て住宅が2軒建っている。

また、生まれ故郷・東村山の駅前では大規模な再開発が始まり、志村さんの銅像と通称「志村けんの木」の取り扱いをめぐり、"伐採"か"移植"か、住民を巻き込んだ議論が勃発していた。志村さんが愛した街は転換期を迎えていた──。

東村山駅の東口に並んで立つ3本のケヤキ。50年近く市民や観光客に愛されてきた『志村けんの木』だ。今や地元のシンボルとなっている『志村けんの木』が植樹された経緯を地元関係者が語る。

「一世を風靡したバラエティ番組『8時だョ！全員集合』（TBS系）で、1976年に志村さんがアレンジカバーした『東村山音頭』が大ヒットを記録し、一躍、"東村山"という地名が全国に知れ渡りました。

市はその功績を称えて、感謝状を志村さんに贈呈。その返礼としての志村さんが市のシンボルでもあったケヤキ3本を送って、植樹されました。次第に市民からは"志村けんの木"と呼ばれるようになり、市政施行50周年だった2015年には志村さん直筆の記念樹プレートも飾られました」

2020年に新型コロナウイルスによる肺炎で志村さんが亡くなると、その翌年には、"アイーン"のポーズをした等身大の銅像が「志村けんの木」の隣に設置された。制作費はクラウドファンディングで募り、全国の約6000人から2700万円以上の支援金が集まったという。だが、東村山駅東口にある駅前広場の再整備に伴い、「志村けんの木」と銅像の設置場所が問題となっている。

東村山市は令和7年度中に実証実験を行い、令和8年から9年度に設計。令和10年から本格的な工事を始める予定としていた。

取材班が実際に現場を訪れると、すでに工事は始まり、駅の入り口とバス停の近くにある「志村けんの木」は、混雑時には通りを圧迫しているようにも見えた。実際に「東村山駅東口駅前広場再整備基本計画（素案）について、2024年6年2月10日〜2月29日に行われた意見募集では市民のこんな意見が並んでいる。以下一部抜粋する。

《志村けんの木、現在はお手洗い前に位置し、居心地が悪そうに感じますが、それは改善されると思っています。単純に考えて、木を移植するのは費用もかかりますから、現在のところに置いておくのではだめでしょうか》

《東口の志村けんさんの木は、もちろん残して頂けますよね？ よろしくお願いします》

《志村けんさんだけが、東村山の文化シンボルではありません》

昨年3月2日、東村山市長は自身のインスタグラムで「志村けんの木」の現状について、こう報告している。

《昨日、志村けんさんのお兄さんの知之さんに現場までお越しいただき、東村山駅東口駅前広場の再整備計画について現地で説明申し上げ、残念ながら再整備に伴って『志村けんの木』の3本のうち最大2本は移植ないし伐採の可能性があることをお伝えさせていただきました》

そして、《市としてはクラウドファンディング等で資金を集め、広場の再整備に支障となる『志村けんの木』については然るべき場所へ移植する方向で検討したい旨をお伝えし、ご理解とご協力をお願いしました》と、綴った。

市が答えた「志村けんの木」の今後

それから1年──。「志村けんの木」の今後について、東村山市に問い合わせると、以下のように回答した。

「『志村けんさんの木』については、『東村山駅東口駅前広場再整備基本計画』において、『志村けんさんの銅像』とあわせて今後の検討課題として適切な箇所への配置や有効活用等を検討することとしてお示ししております。

令和7年の東村山市議会3月定例会の施政方針でご説明しましたとおり、可能な限り活かせるよう努めるべく、その方向性につきましては今後実施する設計内容を精査した上で、検討して参りたいと考えております」

地元の大スターと市民の声、そして駅前の利便性など、市側も頭を悩ませているのが現状のようだ。だが、東村山市は新たな動きも見せていた。

《志村けんさんだけじゃない、次の東村山へ》

同市は昨年10月に広報統括担当を民間から公募（任用は令和8年4月1日予定）。市長は公募の理由を「東村山市について志村けんさん以外で市外の方に知られていることは、残念ながらほとんど無いのが実情です。（略）こうした現状を打破し、東村山の良さ、そして東村山の今を、広く市の内外へ確実にお届けできるよう、外部から専門人材を求めることにしました」と、語っている。

東村山の名をこの世に広めた"志村けん"、大きく育ったケヤキの木、ともにその存在は大きく、市政の決断に注目が集まっている。