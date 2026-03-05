

岡山中央警察署

不正に入手した他人のクレジットカード情報を利用して商品をだまし取った疑いで、横浜市のスポーツトレーナーの男（32）が逮捕されました。警察は余罪があるとみて調べを進めています。

私電磁的記録不正作出・同供用と詐欺の疑いで逮捕されたのは、横浜市鶴見区鶴見中央のスポーツトレーナーの男（32）です。

警察によりますと、男は何らかの方法で不正入手した東京に住む男性（30）名義のクレジットカードの情報を使って岡山市の会社(衣料品販売業)から商品をだまし取ろう考え、2025年7月、オンラインショッピングモールに男性のカード情報を入力してポロシャツ1枚（8250円）の購入を申し込み、家に送らせてだまし取った疑いが持たれています。

オンラインショッピングモールから「この取引が不正利用の可能性がある」と連絡を受けた岡山市の会社は、2025年11月に警察に相談。警察が捜査していました。

警察の調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

警察は、男が同じような手口で少なくとも50件以上の不正なやり取りをしていたとみて調べを進めています。