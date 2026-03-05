◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、２０２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾が開幕カードで同１１位のオーストラリアに完封負けの“番狂わせ”があった。

オーストラリアの左腕投手３人のリレーに３安打に封じられ、初戦を落とした。台湾の曽豪駒監督は試合後、冷静に言葉をつないだ。

「応援してくださったみなさまに感謝します。結果の責任は私にあります。初戦で打者の調子が上がらなかったのは事実。終わったことはすぐに忘れて、明日どう立ち向かい、ベストを尽くすのかを考えたい」

試合前から暗雲が垂れ込めていた。試合前の会見。主軸の有望株でタイガース傘下のリー・ハオユー内野手（２３）が左脇腹の負傷のため、戦線離脱の事態に見舞われた。指揮官は「最終決定は今朝です。全員が悲しんでいる。それでもチームのために一致団結して努力することは変わらない」と静かに闘志を燃やした。

そして開幕戦。２点ビハインドで迎えた６回２死一塁だ。昨秋のプレミア１２で世界一の原動力となり、ＭＶＰに輝いた３番のチェン・ジェシェンが左手付近に死球を浴び、代走を送られて途中交代した。試合後の曽豪駒監督は「今は応急処置をしている。状況は明日になってから判断します」と語ったが、６日の日本戦に向けて不安材料となった。

Ｃ組突破へいきなり崖っぷちに立たされた形だが、日本戦に「全力を尽くすのみです」と力を込めた指揮官。平日の昼間にもかかわらず、４万５２３人の大観衆で埋まった東京ドーム。そのほとんどが台湾ファンだ。熱い声援を力に変え、プレミア王者の意地を見せたい。