【書評】『ジートコヴァーの最後の女神たち』／カテジナ・トゥチコヴァー・著／阿部賢一 豊島美波・訳／新潮社／3080円

【評者】川添愛（言語学者・作家）

読んでいる間中ずっと、胸の底が凍りつくような寒々しさを感じていた。物語の中では人間の業が渦巻いているが、いわゆる「ドロドロ系」とはほど遠い。思い浮かぶイメージに激しい動きはなく、むしろ静止画のよう。それでいて、一度読み出したら止まらない。なんとも不思議な小説だ。

ジートコヴァーは、現在のチェコとスロヴァキアの国境付近に位置する辺境の地だ。そこには古くから、「女神」と呼ばれる女性たちがいた。いわゆるシャーマン的な存在で、薬草を使った治療や占いを行ってきた実在の人々だ。

主人公のドラは共産主義時代に生を受け、その母も伯母も、さらにその先祖も女神だった。幼少期に実父によって実母を殺され、伯母スルメナに育てられるが、ある日伯母が秘密警察に連れ去られる。長じて民俗誌学者となったドラは、共産主義時代の報告書を紐解き、伯母の身に起こったことを調べ始める。

ドラの探究の中で、歴代の女神たちがたどった運命が明かされていく。作中の報告書や書簡は著者の創作だが、実在の資料に基づいているという。資料に遺された言葉の数々は機械的で冷たい。しかし、女神たちの謎を解くというミステリの文脈が、味気ない資料から生々しい欲望や憎しみを浮かび上がらせる。

強く印象に残ったのは、人間の心の不自由さだ。時の権力者の思想や国の体制に逆らえず、本心をごまかしてしまう人たち。そして、自分たちの能力を信じるがゆえに「呪い」から逃れられない女神たち。人心を支配する大きな力に抗うことの難しさが、読む者に突きつけられる。

実在の女性たちの歴史を描くノンフィクションと、架空の民俗誌学者の人生をたどるフィクションのブレンド具合が実に見事。重厚な物語だが、最後まで読んだらまた最初から読み返したくなること請け合いだ。

※週刊ポスト2026年3月13日号