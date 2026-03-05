「サーキットでは満たされない」「ストリートでやることに意味がある」「そこにコースがあるから」──。

【写真を見る】現場周辺にはへこんだガードレールが…「マジキテル連合」はLINEスタンプも発売

「日本マジキテル連合」を名乗る"ドリフトチーム"のヨシカワ・マルセロ・ユウジ容疑者（27）ら5人が道交法違反（共同危険行為など）の疑いで逮捕された。警察の調べに対し、冒頭のように嘯いた彼らの逮捕容疑は昨年12月、東京・大田区の公道で乗用車5台を連ね、危険なドリフト走行を繰り返したというもの。すでに、この現場では同チーム関係者が見物人2人をはねて重傷を負わせるひき逃げ事件を起こして逮捕されていた。

「ドリフト界のカリスマ」ともてはやされていたヨシカワ容疑者は、11万人超のフォロワーを抱えるインスタグラムで走行動画を公開していた。チーム名を冠したステッカーやLINEスタンプまで販売しており、ネット上では広く名の知られた存在だったという。

だが、ネット上で一部の支持を受ける姿とは裏腹に、NEWSポストセブン取材班が現場周辺を訪れると、あまりにも身勝手な現実が浮かび上がってきた。

物流ドライバーが大迷惑の実態

逮捕から一夜明けた3月4日。取材班は、彼らが爆音を響かせていた大田区東海4丁目付近に向かった。

現場は倉庫や工場が立ち並ぶ工業地帯。住宅街からは徒歩で30分ほど離れており、周辺のガードレールには車が激突してひしゃげた生々しい跡や、直線道路にはあり得ない黒々としたタイヤ痕が残されていた。

ここは日本の物流を支えるトラック運転手たちの大切な「休息の場」だという。現場近くで待機していた大型トラックの男性運転手（60代）は、憤りながらこう語る。

「最近はまったく見なくなったけど、去年くらいまではよくいたね。我々の仲間は、倉庫が開く朝までこの辺で休憩したり、車内で仮眠をとったりしているのよ。でも、ドリフトをやっている車のエンジン音がうるさくて全然寝られないって話はよく聞いた。

遠方から来て荷下ろしを待っているドライバーなんかは、あいつらがハンドル操作を誤って、大事な預かり荷物にぶつけられないかってヒヤヒヤしていたよ」

また、近隣にある倉庫関係者も存在は知っていたと証言する。

「今年に入ってからは警察が巡回しているせいもあって静かですが、少し前まではこの周辺でドリフトをする車や見物客が、週末の夜に集まっていたということは聞いています。警察もパトカーでこの辺を巡回していましたから、その効果もあったんじゃないでしょうか。

この辺は夜になると車通りも少なく、住宅が周辺にないので苦情も出ない。それで週末の夜になると走り屋たちが集まって走っていたそうです。私より前に勤務していた先輩方は『ドリフトの車がうるさいし、危ないから気をつけろ』とよく言っていました。近くのガードレールが破損していたり、道路にタイヤの跡がついていたりしているので、（ドリフト族が）うるさかったんだろうな、とは感じていました。ドライバーさんたちも、ドリフトの車がハンドル操作を誤って荷物にぶつけられないか心配していましたよ」

関係者が激怒した報道との"ギャップ"

そもそも「日本マジキテル連合」とはどのような集団なのか。彼らがX（旧Twitter）などで活動の痕跡を残し始めたのは2015年頃。お笑いコンビ・日本エレキテル連合の「ダメよ〜ダメダメ」が流行語大賞を受賞した翌年のことだ。

初期のSNS投稿には、男女20名ほどが居酒屋で会合をしているような写真も残されている。取材班は、チーム関係者を知る人物への電話取材も行った。受話器越しに聞こえてきたのは、予想外の「怒り」の声だった。

「マジキテル連合は、10年以上前から活動していて、元々はドリフトのチームではないんです。マスコミやネットに出ている情報が間違っていて、いい加減なことを言われて怒っていると書いてくださいよ。報道で（ヨシカワ容疑者が）『カリスマ』とか書かれていましたが、彼がそんな風に言われているのを僕は聞いたことないですね。普通です。なんだかこっちがバカにされているようでムカつきますね」

さらにこの男性はこう抗議した。

「（ヨシカワ容疑者が）観客をはねたように思っている人もいますが、あれも別の人間がやったんです。お金がなくてサーキットで走れないから、公道で走っていたわけではないですし、ただの車が好きな仲間の集まりなんです」

周りに迷惑をかけずに安全にマイカーライフを楽しんでもらいたい──。