【あすから】ソ・ジソブ、天才外科医→弁護士に転身し、人生を懸けて復讐 韓国ドラマ『ドクター弁護士』テレビ初放送＜キャスト・あらすじ＞
俳優のソ・ジソブが主演する韓国ドラマ『ドクター弁護士』（全16話）が、あす6日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週金曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【場面ショット】天才外科医→弁護士に転身するソ・ジソブ
同作は、仕組まれた手術によりすべてを奪われ、“医療訴訟弁護士”として帰ってきた元天才外科医が、富と権力が渦巻く巨大組織に立ち向かい華麗に復讐していくさまを描くメディカルサスペンス法廷ドラマ。
主人公ハン・イハンを演じるのはソ・ジソブ。次期外科部長への道を歩んでいた天才外科医が、ある患者の死の責任を負わされ何もかも失うことに…。真実を明らかにするため弁護士に転身し、人生を懸けて巨悪に立ち向かっていく。
ロビー活動と投資を専門とする企業のアジア支部長をシン・ソンロク、イハンの元婚約者で検事のソギョンをイム・スヒャンが演じている。
■あらすじ
法廷は手術室と同じだ。私たちの残りの人生が終わることも、新しく始まることもあるからだ…。仕組まれた手術ですべてを奪われ医療訴訟専門の弁護士になった天才外科医と、その手術により唯一の家族と恋人を失った医療犯罪専門の検事が繰り広げる心温まる痛快なメディカルサスペンス法廷ドラマ。
■キャスト
ソ・ジソブ、シン・ソンロク、イム・スヒャン、イ・ギョンヨン、イ・ジュビン、イ・ドンハ ほか
■スタッフ
脚本：チャン・ホンチョル
演出：イ・ヨンソク（『へチ 王座への道』『イルジメ〔一枝梅〕』）
【場面ショット】天才外科医→弁護士に転身するソ・ジソブ
同作は、仕組まれた手術によりすべてを奪われ、“医療訴訟弁護士”として帰ってきた元天才外科医が、富と権力が渦巻く巨大組織に立ち向かい華麗に復讐していくさまを描くメディカルサスペンス法廷ドラマ。
ロビー活動と投資を専門とする企業のアジア支部長をシン・ソンロク、イハンの元婚約者で検事のソギョンをイム・スヒャンが演じている。
■あらすじ
法廷は手術室と同じだ。私たちの残りの人生が終わることも、新しく始まることもあるからだ…。仕組まれた手術ですべてを奪われ医療訴訟専門の弁護士になった天才外科医と、その手術により唯一の家族と恋人を失った医療犯罪専門の検事が繰り広げる心温まる痛快なメディカルサスペンス法廷ドラマ。
■キャスト
ソ・ジソブ、シン・ソンロク、イム・スヒャン、イ・ギョンヨン、イ・ジュビン、イ・ドンハ ほか
■スタッフ
脚本：チャン・ホンチョル
演出：イ・ヨンソク（『へチ 王座への道』『イルジメ〔一枝梅〕』）