ハリー・ポッター声優・小野賢章、”マルフォイ”トム・フェルトンとの会話を告白「ようやく会えたなポッターって…」 後悔も
声優の小野賢章（36）、佐久間大介（Snow Man／33）が5日、東京・駐日英国大使館で行われた映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニーに登壇。小野が本作でマルフォイ役を演じたトム・フェルトンとの初めて対面したときのエピソードを明かした。
【全身ショット】ジャケットも似合う！杖を持ち呪文を唱える佐久間大介
心に残っている本作に関連したエピソードを聞かれ、佐久間が「賢章くんは人生がハリー・ポッターにだいぶ染まっているから」とパスを送った。小野は「そうですね。ハリー・ポッターの思い出はいっぱいあって数え切れない」としつつ、「やっぱり向こうの俳優さんにお会いしたときとかは、やっぱり印象にすごく残っていたりして。ダニエル・ラドクリフくんにもビデオメッセージを一度いただいたりとか、最近で言うと、スタジオツアーのセレモニーがあったときに、トム・フェルトンさんにお会いした機会があったんです」と告白。
小野は、控室で対面して「『ようやく会えたな、ポッター』って」とトムからの一言を明かした。佐久間も「うわ!やば！鳥肌立っちゃった今」と大興奮。続けて小野は「話しかけてもらったんですけど、英語が全然できなくて。ちょうど通訳さんが席を外されていて、『ハイ！ナイストゥーミーチュー』って言ったあと続かなくて、あたふたしちゃって。そうしたら『またな！ポッター』って言って行っちゃって」と振り返り、「もうちょっとコミュニケーション取りたかった」と後悔をあらわにしていた。
ほかに、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーのジェームズ・ギボンズ氏、駐日英国大使のジュリア・ロングボトム氏が登壇した。
