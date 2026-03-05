¡Ú °ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹ ¡ÛHIRO¤µ¤ó¡¡°¦¼Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡¡ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¡Ö¥«¥¤¥í¥¹3¹æµ¡¡×ÂÇ¤Á¾å¤²ÌÜ»Ø¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤ÎHIRO¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢º£Æü¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HIRO¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÏÂ²Î»³¸©Æâ¤«¤éÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶úËÜÄ®¤ËÅþÃå¡×¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¹Ô¤´°Î»¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢HIRO¤µ¤ó¤¬¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿HONDA¡¦¥â¥ó¥¡¼125¡£²«¿§¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯¤È¥Ü¥Ç¥£¥«¥Ð¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥È¸å¤í¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¡¢Âç²ÙÊª¤Ç¤â£Ï£Ë¡£ÍÛ¸÷¤ÎÃæ¤ò²÷Ä´¤Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎHIRO¤µ¤ó¤Î¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò¡¢ÏÂ²Î»³¸©¶úËÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Èµª°Ë¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HIRO¤µ¤ó¤ÏÁ°Æü¤ÎºòÆü¤â¡Öº£Æü¤Î¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤ÆÌÀÆü¤âÈô¤ÖÍ½Äê¡×¡Ö¥³¥³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÌÀÆü¤â¹Ô¤³¤¦¡×¡ÖÌÀÆü¤ÏÅÄÊÕ¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ç¡¡²¼¤í¤·¤Æ¥â¥ó¥¡¼125¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï°¦¼Ö¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Ë¥â¥ó¥¡¼125¤òÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢ÅÄÊÕ»Ô¤«¤é¶úËÜÄ®¤Þ¤Ç¤ò¥â¥ó¥¡¼¤ÇÁö¤ê¡¢¡Ö¥«¥¤¥í¥¹3¹æµ¡¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û