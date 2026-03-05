療養中だった歌手の美川憲一が、3月3日放送の『うたコン』（NHK総合）でテレビ番組に復帰。本人と番組で共演した盟友・小林幸子がそれぞれのInstagramで当日のオフショットを披露している。

美川は、2025年9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。その後ペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けていたが、同年11月にはパーキンソン病であることを公表していた。

今回、同番組では「さそり座の女」を小林幸子と2人、「生きる」を1人で歌い上げた。

美川は自身のInstagramに「ど～も～美川よ～ 昨日は、うたコン観てくれたかしら～ 久々の歌番組で 楽しかったわ～」と変わらぬ“美川節”で復帰を報告し、「出演者の皆様と 写真を撮ったわ～」と、同番組に出演していたM!LKや小林幸子、坂本冬美、西川貴教、紱永英明、純烈ら共演者たちに囲まれ嬉しそうな表情を見せた。そして「これからもしぶとく歌っていくわよ～」と復帰宣言を綴った。

また長年の盟友である小林は「昨日は、美川憲一さんの復帰初のテレビ出演！そして、生放送 一生懸命、嫌いな運動をしてリハビリ頑張って、戻ってきてくれました」と報告。美川との2ショットを投稿した。「歌声も変わらず、安心しました 沢山の同じような病気と闘っている方々に、ものすごいパワーが届いたと思います」と美川復帰への思いを綴り、「憲ちゃん。これからも、一緒にしぶとく歌っていこうね」とエールを送った。

（文=本 手）