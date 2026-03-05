大里桃子がツアー開幕戦前日に力強く宣言 「今年もいっぱい食べて元気に頑張ります！」
大里桃子が自身のインスタグラムを更新。「明日からいよいよ開幕です」「今年もいっぱい食べて元気に頑張ります！」と記すと、国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」の前日に、沖縄で撮影した楽しい写真を投稿した。
【写真】大里桃子よりも背が高いソフトクリーム!?
公開した3枚の写真はアメリカンビレッジで撮影したもの。最初は「日本一長い」が名物のソフトクリーム店にある5段重ねソフトの看板の横に立ち、大きな口を開けて今にもかぶりついてしまいそうな写真。そしてロサンゼルス・ドジャースの帽子とTシャツ姿の大きな少年の模型と一緒に撮れる人気フォトスポットでの写真だった。大里は投稿の最後にはハッシュタグを添えて「#ソフトクリーム食べたいな」「#毎年シーズン中に太るので」「#オフに少しだけ絞りました？」「#これ毎年のルーティン」「#美味しいご飯いっぱい食べるぞ」と食事に関するこだわりを少しだけ明かしていた。ツアー通算3勝を挙げている大里の昨年は、34試合に参戦し19試合で予選を通過。2大会続けて単独2位に入るなどの成績を残し、メルセデス・ランキングは49位でシード権を守っている。この投稿にコメントをすることはできないが、多くのファンが「いいね！」をクリック。今シーズンも好発進すること、そして2024年以来となる通算4勝目を挙げることを期待している。
