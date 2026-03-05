＜速報＞今季初戦の渋野日向子はイーブンパーで後半へ 原英莉花は2オーバー、西村優菜は3オーバー
＜ブルーベイLPGA 初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は、前半3番パー5で今季初バーディを奪うも9番パー4でボギーとしてイーブンパー・37位タイでハーフターン。この時点で首位と6打差となっている。
【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が
同じく午後スタートで今季初戦の原英莉花は出だしのダブルボギーが響き、4ホール終了時点で2オーバーー・73位タイ、西村優菜は3番から3連続ボギーを喫して6ホール終了時点で3オーバー・87位タイ、笹生優花はイーブンパー・37位タイ、馬場咲希は1オーバー・58位タイでラウンドしている。午前組では古江彩佳が「68」をマークして4アンダー・6位タイでホールアウト。昨年覇者の竹田麗央は、ツアーデビュー戦の櫻井心那と並んで1アンダー・20位タイ、吉田優利は1オーバー・58位タイで初日を終えている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
