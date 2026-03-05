松岡茉優×ハロプロ“推し”番組がレギュラー化 初回はモー娘。小田さくらと対談実現 『松岡茉優の “HALOOPS” Journey Season1』あす6日から
俳優・松岡茉優がMCを務めるポッドキャスト番組『松岡茉優の “HALOOPS” Journey Season1』のレギュラー配信が、あす6日よりスタートする。レギュラー第1回目は、モーニング娘。’26の小田さくらが登場する。
【画像】松岡茉優がハロプロのメンバーとトーク…『松岡茉優の “HALOOPS” Journey Season1』番組ロゴ
『松岡茉優の “HALOOPS” Journey』は、2025年末に3日間連続で配信された特別企画が大きな反響を呼び、今回、待望のレギュラー配信となる。
松岡が10年以上にわたり応援し続けてきたハロー！プロジェクトのメンバーをゲストに迎え、「ファンと推される側」「俳優とアイドル」という関係性の中で生まれる自然体のトークを届ける。普段の取材では語られない“好き”の深掘りや、日常の何気ない会話、思い出話、裏話など、温度のある対話が魅力。
第1回目は、松岡が長年リスペクトを寄せてきた小田との対談が実現し、歌への向き合い方、アイドルとしての姿勢、ファンとの関係性など、ここでしか聞けない濃密なトークが展開される。
■『松岡茉優の“HALOOPS”Journey Season1』
MC ： 松岡茉優
配信開始 ： 2026年3月6日（金）午後6時〜
更新頻度 ： 毎週金曜日 18:00配信 第1回ゲスト：モーニング娘。’26 小田さくら
配信形態 ： Podcast（各種プラットフォームにて順次公開）
