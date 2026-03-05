「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを明かした。メンバーは公式サイトで祝福した。

佐々木は「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつづった。

ももクロは「お祝い」と題してグループの公式サイトを更新。百田夏菜子、玉井詩織、高城れにのコメントを掲載した。

百田は「あーりん」とハートの絵文字付きで呼びかけ、「ご結婚おめでとうございます！」と祝福。「これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！末永くお幸せにね」と、佐々木の大好物を交えながら幸せを願った。

玉井「あーりん！結婚本当におめでとう！」と祝福。「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ 長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！」としみじみ。「幸せな家庭を築いていってね！そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます」と胸を膨らませ、「これからもよろしくっ 末長くお幸せに」とメッセージを送った。

高城れには「あーちゃん結婚おめでとうー！」と書き出し、「小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした」と“末っ子”の幸せを喜んだ。「彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！本当におめでとう！」と呼びかけた。

また、名物マネジャーの川上アキラ氏は自身のXで「おめでたいね これもひとえにモノノフさんのおかげです。ありがとうございました」とつづった。