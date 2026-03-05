◇第6回WBC 台湾0─3オーストラリア（2026年3月5日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで行われる1次ラウンドC組の台湾─オーストラリア戦で幕を開け、台湾は打線が振るわず初戦を落とした。曽豪駒（ソ・ゴウク）監督は左手に死球を受け、交代した主将の陳傑憲（チン・ケツケン）外野手（32）について、様子を見るとした。

チンは6回2死一塁の第3打席で相手2番手・オラフリンの高め直球が左手付近に直撃。トレーナーらが駆けつけたものの出場を続けるのは無理と判断され、患部にタオルを巻いてベンチに退いた。

試合後、ソ監督はチンについて「トレーナーに見てもらっていて、今はとりあえず応急処置をして、詳しい状況は明日になってから判断する」と説明。6日は日本戦が控えているが、当日まで出場が可能かどうか判断を見極めるとした。

チンは岡山・共生高出身で24年プレミア12決勝の日本戦で3ランを放ち、台湾を初優勝に導いて大会MVPに輝いた。台湾代表は打線の軸として期待されていたタイガースの有望株、リ・コウウが脇腹負傷により戦線離脱。戦力ダウンが危惧される中、主将のチンも出場不可となれば大打撃だ。