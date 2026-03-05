「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを明かした。

「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつづった。

佐々木は1996年生まれ、神奈川県出身。幼少期からジャズダンスやクラシックバレエを習っていた。カラオケやゲームセンターが禁止という厳格な家庭で“箱入り娘”として育った。

2008年にももクロに加入。グループ最年少。メンバーカラーはピンクで、ニックネームは「あーりん」。加入当時は型破りなグループカラーに戸惑ったといい、振付の“コマネチポーズ”を泣きながら嫌がったことを明かしている。「そういうグループに自分は入ったんだって踏ん切りがついた」と、様々なことに挑戦するように。“アイドルらしくないアイドル”の一員としてアイドル界の常識を塗り替えてきた。

一方で、かわいらしい王道アイドルを追求。高いプロ意識とセルフプロデュース力で、ファンからは「佐々木プロ」「プロアイドル」と呼ばれている。また、ルックスとは裏腹な男前でサバサバとしたキャラクターでグループを支えてきた。

さらに、現役アイドルとして活動しながらプロデューサーとしての一面を持つ。19年には総合プロデューサー兼メンバーを務めるグループ「浪江女子発組合（現LumiUnion）」を結成。大みそか恒例の「ももいろ歌合戦」では事務所の垣根を越えた大勢のアイドルが出演するアイドルメドレーをプロデュースし、そのプロデュース力が話題を呼んでいる。