¡Ú£×£Â£Ã¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ï»Ë¾åºÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¡×ÊÆÏ·ÊÞ»ï¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó°Ì´¤Î½ªßá¤òÍ½ÁÛ
¡¡ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢£×£Â£Ã¤Î¹ÔÊý¤òÍ½ÁÛ¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ë¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÁ°²óÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Ç£Í£Ì£Â¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤À¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï»Ë¾åºÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢£³°Ì°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¤³¤Îµ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç£·»î¹çÁ´¾¡¡¢£µ£¶ÆÀÅÀ¡¢£±£¸¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£²ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÉüµ¢¤¹¤ë¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£»³ËÜÍ³¿¤ÏÉüµ¢¤¹¤ë¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿£µ¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÈà¤À¤±¤À¡×¤ÈÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿Á°²óÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ÎÇö¤µ¤Ï¡¢¹¥Ä´¤Ê¤Ï¤º¤ÎÂÇÀþ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ë£Ã¤Ï³Ú¡¹¤ÈÆÍÇË¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×£³Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤±¤Î¹¶·âÎÏ¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¿É¸ýÉ¾²Á¤¹¤ëÆ±»ï¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÊÍ¥¾¡¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¥·¥³¤òµó¤²¤¿¡£