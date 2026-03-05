¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖÎ¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×³«¹Ö - ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ë¶È·Ð±Ä¤ò³Ø¤Ö7Æü´Ö
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ïº£½é²Æ¡¢Î¹¤È³Ø¤Ó¤ÎÃÏ°èÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÎ¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û´Ñ¸÷Éô¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¦¥¨¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ö¡×7Æü´Ö¡Ù¤ò³«¹Ö¡£3·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ö7Æü´Ö¡×¿åÁÇ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£
º£²ó¤Î¡ÖÎ¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÎÃÏ¤Ï¡¢8Ç¯Ï¢Â³¹¬Ê¡ÅÙâ1¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡£´ë¶È»ë»¡¤òÄÌ¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ë¶È·Ð±Ä¤È¥¦¥¨¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ö¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎºÂ³Ø¤Ë¤è¤ë¿¼¤¤¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢6·î¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¡£
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ö7Æü´Ö¡×(º¸)¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶ÉÆüËÜÂåÉ½ ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û´Ñ¸÷Éô ¾åÀÊ¾¦Ì³´± ¾ÂÅÄ ¹¸°ì »á¡¢(±¦)umari ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸ÅÅÄ ÈëÇÏ »á
»öÁ°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÂ³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤ëÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¡ÖSISU(¥·¥¹)¡×¤ä¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶ÉÆüËÜÂåÉ½¡¦¾ÂÅÄ¹¸°ì»á¤é¤«¤é³Ø¤Ö¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É»ë»¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅÆü»þ¤Ï5·î18Æü19»þ¡Á21»þ¡¢¸½ÃÏ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÏ¿²è¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡£
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ö7Æü´Ö¡×TGR¡½WRT
¸½ÃÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ö7Æü´Ö¡×¤Î½ÐÈ¯Æü¤Ï¡¢6·î11Æü¡£
ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥æ¥ô¥¡¥¹¥¥å¥é»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖTOYOTA GAZOO Racing World Rally Team(TGR-WRT)¡×¤ÎË¬Ìä¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ¤Ë»ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¥á¡¼¥«¡¼Harvia¤È¥È¥è¥¿¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¿åÁÇÇ³¾Æ¥µ¥¦¥Ê¡×¤ÎÂÎ¸³¤ä¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤Ö7Æü´Ö¡×(º¸)¿åÁÇ¥µ¥¦¥Ê¡¢(±¦)¥µ¥¦¥Ê¥¥å¥é
±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼ÎÁ¶â¤Ï79Ëü9,000±ß(Ä«¿©5²ó/Ãë¿©3²ó/Í¼¿©3²ó)¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼(Åº¾è°÷)¤¬Á´¹ÔÄøÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Û¤«¡¢1ÆüÌÜ¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥ÅþÃå¸å¡Á6ÆüÌÜ¸áÁ°¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¸ÅÅÄÈëÇÏ»á¤ÎÆ±¹Ô¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¿½¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ¤ÏÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î»öÁ°ÀâÌÀ²ñ¤¬¡¢3·î10Æü¤ª¤è¤Ó4·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(Zoom)¤Ç19»þ¡Á20»þ³«ºÅ¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£¸½ÃÏ¥×¥í¥°¥é¥à(¥Ä¥¢¡¼)¤Ë¿½¤·¹þ¤ßºÑ¤ß¤ÎÊý¡¢¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤È¤â¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÆü2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¢¨¹Ò¶õµ¡¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¸½ÃÏ½¸¹ç¡¦¸½ÃÏ²ò»¶¤Î¸½ÃÏÈ¯Ãå¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¡£
