日本女子最多の五輪メダル10個を獲得したスピードスケートの高木美帆（31）が4日、世界選手権（5日開幕=オランダ）を最後に現役を引退すると、自身のSNSで発表した。

今後についてはオランダから帰国後、「公の場をお借りしてお話しできたら」としている。

集大成と位置付ける世界選手権では短距離、長距離合わせて計4種目での表彰台を目指すが、スケート靴を脱いでからは、低迷必至なスピードスケート再建の切り札として期待される。

ミラノ五輪では日本スケート連盟が掲げた「複数の金を含むメダル5個」「入賞13」の目標に届かず、銅メダル3個、入賞7に終わり、りくりゅうペアの金を筆頭に史上最多のメダル6個に沸いたフィギュアに氷上での主役の座を奪われた。

日本のスピードスケートを牽引してきた高木が今度は強化に尽力することになる。

中学生で頭角を現し、15歳で2010年バンクーバー五輪に出場。これまで期待通りの結果を残してきたが、早くから指導者としても見込まれてきた。

日本代表も指導したオランダ人のヨハン・デビット氏に師事。単身でオランダに渡ってレベルアップに努めた。前回22年の北京五輪後はナショナルチームを離れて、自らチームを結成。日本代表を外れたデビット氏を招くなど、スピードスケート王国であるオランダでの人脈も豊富だ。

1500メートル金メダルのライプマデヨング（オランダ）が「あなたはわたしたちにお手本を示してくれた」と感謝のメッセージを寄せた通り、豊富な経験に裏打ちされた正確なスケーティングは高く評価されている。ライバルのオランダ勢からも滑りのアドバイスを求められるのは珍しくなかった。

フィギュアと並ぶ冬季五輪のメダル有力種目であるスピードスケートの復権は高木の手腕にもかかっているといえそうだ。

