「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏 結婚を電撃発表！最強開運日に「支えてくださったみなさんのおかげ」【コメント全文】
４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日、結婚を発表した。
天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日のこの日、インスタグラムで公表。「いつも温かい応援本当にありがとうございます」とはじめ、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告した。「あーりん」の愛称で人気を集める佐々木。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」とファンと喜びを共有し、「今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結び、投稿の最後に直筆の署名を入れた。
【コメント全文】
いつも温かい応援本当にありがとうございます。
私事ではありますが、この度結婚することになりました。
こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
２０２６年３月５日 佐々木彩夏