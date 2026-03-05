NBA・Gリーグのウィンディシティ・ブルズが日本時間5日、セルティックス戦での河村勇輝選手のアシスト数が球団新記録だったことを発表しました。

河村選手は2WAY契約でブルズに所属し、2月28日にはウィンディシティ・ブルズの一員としてGリーグのセルティックス戦に先発出場。第1Qの立ち上がりにレイアップを成功させると、第2Qでは序盤にシュートを連発し、逆転に成功します。さらにディフェンスの股を通すパスや自身の股を通すパスを披露し、実況も大盛り上がり。11得点、19アシスト、4リバウンドの活躍でチームの勝利に貢献しました。

そして日本時間3月5日、ウィンディシティ・ブルズが公式SNSでその河村選手の活躍をクローズアップ。「河村勇輝は先週金曜日のメイン・セルティックス戦で19アシストを記録し、シングルゲームアシストの新記録を樹立した」などと報告しました。

2日にはシカゴ・ブルズの一員として本拠地デビューを果たしました。Gリーグでの活躍が着実にNBAでの出場機会につながっており、今後さらにGリーグとNBAでの飛躍が期待されます。