第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するプエルトリコに強力な援軍が加わった。ドジャースの地元メディア「ドジャースネーション」は4日（日本時間5日）、ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）がチームの春季キャンプを離れ、プエルトリコ代表チームに同行すると報じた。

キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘を手術したため、同国代表としてプレーすることは不可能となった。それでもドジャースのディアスら同様、他のプエルトリコ代表メンバーのように髪の毛を金髪に染め気合十分で、ドジャースネーションは「大会期間中ずっとチームに同行する予定だ」と記した。

キケに期待されることとして豊富な経験だけでなく「フィールド上での実績以上に、ロッカールームにおいて素晴らしい存在であることは明らか」と“お祭り男”としてチームを盛り上げるのに欠かせない存在とし「プエルトリコ代表は今大会で彼がそばにいてくれるだけでも心強く感じるだろう」とムードメーカーとして活躍できるとお墨付きを与えた。

プエルトリコは1次ラウンドはA組に入り、キューバなどと戦う。