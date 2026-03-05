お笑いコンビのダイアンが４日に配信したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ダイアン公式チャンネル」で、「なんにもされてないのになぜかイラッとする芸人」について話し合った。

津田はスタッフから出された「お題」を読み、しばし沈黙。「これ、ただの悪口なんちゃう？」と笑った。ユースケが「そうじゃないんやで。そうじゃない、絶対ええやつなんやで」と応じると、津田が「最近１人おる」と打ち明けた。

ユースケがすかさず「だれ？」と問うた。津田は「絶対いいやつやと思うけど…ダウ２００００？ダウ２０００？」と名前を思い出そうと口にした。ユースケが「ダウ４００００…。ダウ９００００や！」と思い出した。

津田は「ダウ９００００の男のやつ」とぽつり。ユースケが「リーダーみたいな子？蓮見」と８人組コントユニット主宰者の名を上げた。津田が「そうそう蓮見。なんかちょっとイラッとすんねん」といらいらした顔つきで述べた。ユースケは「お前と真逆みたいな子や」と相方らしく分析。津田は「そうそう。理論派で。センス系で」と認めた。

ユースケは「あんな大人数をまとめて。しかもネタも違うわけやん。漫才とかじゃない。なんもされてへんわけやろ？」と尋ねた。津田は「どついたろか」と独りごち、舌打ちもしながら、「たぶん、しゃべったらめっちゃええやつで好きになると思うけど」と自分自身をフォローするように話した。

ユースケは「俺は正直名前知らんけど新喜劇に小柄な子おんねん」と自身がイラッとする人物について話した。「ＮＧＫの喫煙所でめっちゃ会うねん。そのたびにお前そんなんしてる場合ちゃうやろ。お前がまずやることはタバコやめることや」と思っていることを明かした。津田は「お前が喫煙所にいすぎんねん、向こうも思ってるよ」とツッコみ、「お前、新喜劇の人ちゃうやん！」と笑った。