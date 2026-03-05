女性4人組アイドル「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、結婚を発表した。

自身のインスタグラムで「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつづった。

関係者によると、相手は一般男性。佐々木は妊娠しておらず、今後も仕事を続ける。「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、直筆の名前を添えた。

佐々木はももクロ現役メンバー4人のうち、3人目の結婚経験者となった。

メンバーで結婚の先陣を切ったのは、高城れに（32）だった。22年11月、中日（当時日本ハム）の宇佐見真吾捕手（32）との結婚を発表した。自身のYouTubeチャンネルで、「この度、私、高城れには日本ハムファイターズの宇佐見真吾さんと結婚することになりました」と報告した。2019年冬に知り合い、93年6月生まれという共通点もあって意気投合。翌20年に交際に発展した。

佐々木も当時、「れにちゃんご結婚おめでとうございます！私もモノノフのみなさんと同じくらい本当にびっくりしています！メンバーが幸せだと私も幸せなのでとってもうれしいです！」と、祝福の言葉を寄せていた。

2人は遠距離生活を続けたが、23年12月に離婚を発表。グループの公式サイトで高城は、「宇佐見さんと出会えたことはとても幸せでした。お互いにより良い人生を歩んでいけたら」と前向きにつづった。

24年1月には、百田夏菜子（31）が「DOMOTO（当時KinKi Kids）」の堂本剛（46）との結婚を発表した。2人は直筆サインが入った連名の文書で、「この度、堂本剛と百田夏菜子は結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告。「世界の平和を願い、自分たちのいまに感謝を込めて、一日一日を大切に生きていきたいと思います。皆様のお心が少しでも平安に向かいますよう心よりお祈り申し上げます」と、願いを込めた。

史上初めての現役アイドル同士の結婚。事前の交際報道が一切なかったことから、大きなサプライズとなった。ビッグカップルの誕生に、佐々木は「夏菜子ちゃん、ご結婚本当におめでとうございます！まさかまさかのお相手で本当にびっくり」とメッセージを寄せていた。

元メンバーでは、11年4月まで在籍した女優・早見あかり（30）が18年、一般男性と結婚。女児をもうけたが、24年8月に離婚したことを発表した。18年1月にグループを卒業した有安杏果（30）は、19年に医師の男性との結婚を発表している。またメジャーデビュー前に在籍していた女優の伊倉愛美（32）、当時は弓川留奈の芸名で活動していた白川智菜美（32）も、結婚を発表している。