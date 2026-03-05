「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを明かした。お相手は一般人。佐々木は妊娠しておらず、これまで通り仕事は続けていくという。

「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつづった。

「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、直筆の名前を添えた。

佐々木は1996年生まれ、神奈川県出身。2008年にももクロに加入。メンバーカラーはピンクで、愛称は「あーりん」。型破りなグループの中で、王道アイドルを貫いてきた。高いプロ意識とセルフプロデュース力で「佐々木プロ」と呼ばれている。アイドルグループ「LumiUnion」で総合プロデューサーを務めるなど、プロデューサーとしての一面も持つ。

この日は、天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安という4つの吉日が重なる“最強開運日”だった。