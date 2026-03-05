テレビ東京系「２択チョイスＴＶ」が４日に放送され、三宅健、バイきんぐ・小峠英二がＭＣを務めた。

知ってれば、ためになる２択を紹介するバラエティー。ニセ警察詐欺を見破る方法やクマに遭遇した際の対処法などを案内する。

俳優・梅沢富美男は人生における究極の２択を述懐。「あんまり過去を振り返ったりとかしないタイプなんですけど。一番後悔したのが、ちょうど…」と振り返った。

「私が爆発的に売れてね。歌を歌ったら大ヒット大変な人気になったときに」と回想。「美空ひばりさんから『共演しませんか？』って話が…」と、日本歌謡史に名を刻む超大物との共演オファーがあったという。

梅沢は「それは、もう、うれしいからさ！すぐ行こうと思ってね。劇団捨ててでもいいから！」と説明。

つづけて「行こうと思ったら。兄貴からね。『今さら２番手、３番手で出るよりも座長で出たら？』って言われたことが、ちょっと引っかかっちゃって…。で、あきらめたの」と肩を落とした。

「そうしたら、ひばりさんが亡くなっちゃった…。失敗したな…。劇団も座長も兄貴も全部捨てて行きゃ良かった！」と絶叫。笑わせながらも「人生でこれだけは後悔している…」と国民的スターとの共演が幻となったことをしきりに後悔していた。