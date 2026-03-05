新田真剣佑（29）が5日、都内で行われたNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2（10日から配信）来日記者会見に出席。

原作でも登場した、巨大クジラのラブーンにのみ込まれるシーンについて触れ「本当に巨大なセットでした。1周、回るのに歩きで5分以上かかる。撮影所に行く途中で、高速（道路）があるんですけど、着く前に『あれ、ラブーンだ』と見える。すごい迫力」とセットの巨大さに驚嘆。「きっと、最も実写化が大変だったと思います。Netflix、日本のチーム（原作者の）尾田（栄一郎）さんのおかげ」と、製作陣の尽力で実写化が原作通り進んでいることに感謝した。

今回は、モンキー・D・ルフィ役のメキシコの俳優イニャキ・ゴドイ（22）ナミ役の米俳優エミリー・ラッド（33）ウソップ役の米俳優ジェイコブ・ロメロ（29）サンジ役のスペインの俳優タズ・スカイラー（30）の5人が、初めて勢ぞろいしての来日となった。

真剣佑は「ラブーンにのみ込まれるところは、中身を再現でしている。海じゃない液…おなかの中で何が起きているか、僕らが想像しなくていいように、目で見える環境を作ってもらえた」と感謝した。