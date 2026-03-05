ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」「寅の日」が重なる超開運日だった。

ももいろクローバーZの現メンバーでは、22年11月に高城れにが、当時日本ハムの宇佐見真吾捕手との結婚を発表（23年12月に離婚発表）。百田夏菜子が24年1月、KinKi Kids堂本剛との結婚を電撃発表した。

以下、発表全文。

いつも温かい応援本当にありがとうございます。

私事ではありますが、この度結婚することになりました。

こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。

これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたらしいです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

2026年3月5日

佐々木彩夏