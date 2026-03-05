3月の「FLOの日」は″苺ぎっしりタルト″が登場定番人気スイーツやデリもお得に。

フロジャポンが運営するフロプレステージュでは、毎月5・6・7のつく日計9日間を「FLO（フロ）の日」として、限定タルトやお得なスイーツ・デリカを販売しています。

期間ごとのお買い得商品をチェック

3月の「FLOの日」限定タルトは春が旬の苺が主役。苺をカットせずまるごとの状態で敷き詰めた贅沢仕様の3種が登場します。それぞれ発売日が異なるので、事前にチェックを。

【3月5・6・7日限定】まるごと苺のタルト〜紅茶ダマンド〜

アールグレイが香るダマンド台が特徴です。直径約14センチ。

【3月15・16・17日限定】まるごと苺のタルト〜チーズ〜

まろやかな酸味が人気のチーズ台です。直径約15センチ。

【3月25・26・27日限定】まるごと苺のタルト〜ダマンド〜

縁までが生地たっぷりのサクサク食感がポイントです。直径約14センチ。

価格は、各1490円。

人気定番スイーツがお得

3月の「FLOの日」には、人気定番商品の「FLOのなめらかプリン」や新フレーバーも加わった「ナッツのタルトレットシリーズ各種」、お店で焼き上げる「フィナンシェマルグリット」が、特別価格で販売されます。

・FLOのなめらかプリン

スチームオーブンで焼き上げたなめらか食感のプリンです。

通常価格367円のところ、334円に。

・ナッツのタルトレットシリーズ各種

対象商品は、アーモンドキャラメル・プレーン・アーモンドショコラ・珈琲ショコラ・アールグレイ・抹茶のナッツのタルトレットシリーズ各種です。

通常価格1個129円のところ106円に、3個セットは通常価格421円のところ353円に。

・フィナンシェ マルグリット

手土産やお配り品にぴったりのマーガレット型フィナンシェもお得になります。

通常価格205円のところ、162円に。

デリカもお得！

・【3月15・16・17日限定】海老とブロッコリーのタルタルサラダ

特製タルタルドレッシングが海老の旨味を引き立てる、ブロッコリーの"ご褒美サラダ"です。

100gあたり通常価格421円のところ、367円に。

・【3月25・26・27日限定】ラザニア

お肉の旨味が凝縮されたミートソースと、クリーミーなホワイトソースを幾重にも重ねたラザニアです。

100gあたり通常価格367円のところ、313円に。

サラダやお惣菜はデリカ取扱店舗限定での販売となります。

また、いずれも数量限定のため、売り切れになる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部