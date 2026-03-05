ホーネッツが15点差以上で6連勝…2017－18シーズンのウォリアーズに並ぶ記録

3月5日（現地時間4日）、シャーロット・ホーネッツが敵地のTDガーデンに乗り込み、ボストン・セルティックスと対戦した。

ホーネッツは試合開始からムサ・ディアバテ、ラメロ・ボール、マイルズ・ブリッジズの連続得点で8－0のラン。その後、相手に一度もリードを許すことなく、最大29点差をつける試合運びで、118－89で勝利を収めた。

ルーキーのコン・カニップルが4本の3ポイントシュートを含む20得点の活躍。ボールが18得点7リバウンド、ブランドン・ミラーが18得点5リバウンド3スティール、コービー・ホワイトが17得点6アシスト、ディアバテが9得点9リバウンド6アシスト2スティールを挙げた。

ホーネッツは2月23日（同22日）のワシントン・ウィザーズ戦を129－112で制すと、シカゴ・ブルズに131－99、インディアナ・ペイサーズに133－109、ポートランド・トレイルブレイザーズに109－93、ダラス・マーベリックスに117－90、そしてセルティックスに118－89と、いずれも15得点以上の差をつけて6連勝。2017－18シーズンのゴールデンステイト・ウォリアーズに並び、「15点差以上で6連勝」を達成した。さらに、敵地戦では10連勝。2025－26シーズンではデンバー・ナゲッツの11連勝に次ぐ記録となった。

なお、ホーネッツはセルティックス戦を終え、32勝31敗でイースタン・カンファレンス9位。7日（同6日）はホームのスペクトラム・センターで同8位のマイアミ・ヒートと激突する。

■試合結果



ボストン・セルティックス 89－118 シャーロット・ホーネッツ



BOS｜23｜20｜25｜21｜＝89



CHA｜35｜29｜27｜27｜＝118



🔥 THE HORNETS ARE ON FIRE 🔥

Charlotte has won 6 straight games, each by 15 or more points, tied for the 2nd-longest streak of its kind in NBA history! pic.twitter.com/3u8G6q0nl1

- NBA (@NBA) March 5, 2026

