第78回カンヌ国際映画祭ある視点部門に正式出品されたスカーレット・ヨハンソン監督のデビュー作『Eleanor The Great（原題）』が、『エレノアってグレイト。』の邦題で6月12日より新宿バルト9ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと特報映像が公開された。

本作は、『アベンジャーズ』シリーズ、『ロスト・イン・トランスレーション』などのヨハンソンの長編映画初監督作品。多文化共生の街ニューヨークを舞台に、世代や文化を超えた友情を描き出す。自身やその家族のルーツであるユダヤカルチャーを背景に、悲しみの経験を友情の物語に昇華した本作は、ニューヨークを愛し活発に活動したユダヤ人女性の祖母ドロシー・スターンに捧げられている。2017年にプロデューサー仲間と共にThese Picturesを設立したヨハンソンは、本作ではプロデュースも兼任している。

長年連れ添った親友のベッシーが亡くなり、心にぽっかり穴が空いてしまったエレノア。疎遠な家族も相手にしてくれない。そんなある日、気軽なお茶会のつもりが、ホロコースト生存者の自助グループの会に迷い込んでしまう。今日だけの嘘、とその場しのぎで語り始めたのは、ホロコーストの記憶を語っていた亡き親友ベッシーの半生だった。激動の半生に感銘を受けエレノアに近づいたジャーナリスト志望の学生ニナとの新たな友情に心躍るエレノアをよそに、悪気のない嘘は一人歩きし大騒動に発展してしまう。

型破りで反骨精神に溢れる老婦人エレノアを演じたのは、御年96歳のジューン・スキッブ。1950年代から舞台俳優として活動し、『アリス』で映画俳優デビュー、その後も数々の作品に出演し、『ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅』ではアカデミー賞助演女優賞にもノミネートされた。2024年の『テルマがゆく！93歳のやさしいリベンジ』では当時93歳で初の主演に抜擢された。

エレノアと友情を深めるジャーナリスト志望の学生ニナ役は、『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』や『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』、『28年後...』などのエリン・ケリーマンが担当。さらに、ニナの父でカリスマ的なニュースキャスターのロジャーを『それでも夜は明ける』のキウェテル・イジョフォー、エレノアの疎遠になっている娘でシングルマザーのリサを『ブレイキング・バッド』のジェシカ・ヘクト、エレノアの親友ベッシーを、本作のベッシーと同様、自身もホロコースト生存者である『ローラ・アドラーの最期』のリタ・ゾーハーがそれぞれ演じた。

撮影監督はエレーヌ・ルヴァール、プロダクションデザイナーはハッピー・マッシー、音楽はダスティン・オハロランがそれぞれ担当。脚本は本作が初の長編映画となったトリー・ケイメンが手がけた。95歳にしてフロリダからマンハッタンへ大陸横断の引っ越しを成し遂げた自身の祖母や家族の歴史を基に8年かけて書き上げられた本作に惚れ込んだヨハンソンは、初めての監督を務めることを決意した。

公開されたポスタービジュアルでは、エレノア（ジューン・スキッブ）と学生のニナ（エリン・ケリーマン）が向かい合ってピザを食べている、和やかな瞬間が切り取られている。

あわせて公開された特報映像では、孤独に悩むニナがダイナーでエレノアに相談する様子や、2人がNYの街を歩きながら楽しそうに会話をする様子が映されている。

（文＝リアルサウンド映画部）