頼総統、山東元参議院議長と面会 台日協力深化に期待／台湾
（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は4日、昨年政界を引退した山東昭子元参議院議長と面会し、台湾がAI（人工知能）や半導体産業の中心地であること、日本が半導体の材料や設備、精密機械産業などで強みがあることに触れ、台日の協力を深めれば相互利益の関係を築けると信じていると語った。
総統府の報道資料によると、頼総統は山東氏が長年にわたり台日関係の促進に尽力し、複数回にわたり台湾を支持する決議案を可決させたことに感謝の意を伝えたという。
また、台湾と日本は近年、権威主義の拡張や、武力攻撃には至らない範囲で現状変更を試みるグレーゾーン作戦、認知戦など地域安全保障に関する厳しい課題に直面していると指摘。その上で、高市首相は就任以来、さまざまな国際的な場で台湾海峡の平和と安定を重視する姿勢を表明しており、先月発足した第2次高市内閣も引き続きインド太平洋地域の平和に大きな貢献をもたらすだろうと語った。
さらに、昨年のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で、高市首相が台湾から総統特使として出席した林信義（りんしんぎ）総統府資政（顧問）と会談した際、重要技術分野で協力や交流を強化することで合意したのに言及。台湾は積極的に取り組むとした。
山東氏は、世界情勢がどんなに変化しようとも、日台間の深い友情は変わらないと強調。日台は自然災害の脅威に向き合っており、日本で大きな災害が起きた時に、台湾社会は迅速に温かい支援を差し伸べてくれているとして、日本国民は深く感謝していると話し、今後も台湾を愛する気持ちで日台交流を推進し、友好関係を深めたいと意欲を示した。
（葉素萍／編集：齊藤啓介）
