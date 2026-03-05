「以前から目指してきた」30歳日本代表が契約満了→念願のプレミア移籍も！イングランド古豪の関心が再燃「中盤に経験をもたらせる」
リーズでは田中碧が出場機会を失い、今季終了後の退団が取りざたされている。一方で、来季は別の日本人選手が加入するかもしれないとの報道が浮上した。
ポルトガルメディアの報道としてリーズの専門サイト『Leeds United News』が伝えたところによると、イングランドの古豪は再びスポルティングの守田英正に関心を寄せているという。現行契約が今季いっぱいとあり、夏の去就が注目されているのは周知のとおりだ。
Leeds United Newsは「現状でリーズには５人のセントラルMFがいる。だが、アントン・シュタッハは好調で他クラブの関心を引くかもしれない。また、イーサン・アンパドゥを起用できないときに、直接の代役がいない。イリヤ・グルエフは契約が残り１年半となっている」と報じた。
「（アンパドゥやグルエフらと新契約に取り組んでいると言われるが）リーズが新たなMFを必要とする可能性はある。そしてモリタは中盤に経験をもたらせるだろう。さらに、彼は日本代表でアオ・タナカのチームメイトだ」
同メディアは「リーズが再びモリタに関心を寄せたのは、フィットネスの面で改善したからかもしれない。今季、ケガで欠場したのは２試合だけだ。以前の懸念が和らいでいる」と続けている。
「モリタは以前からプレミアリーグ挑戦を目指してきた。契約満了に迫っており、フリーで獲得できるのは、金銭面でリーズにとってより魅力的だ」
「リーズは頼れる中盤の選択肢を探しており、モリタは現在のスカッドの課題を解決するために必要な戦略的な補強となるかもしれない。夏の移籍市場が近づいていくなかで、この状況をチェックしていくことは、リーズにとって有益となり得る。現在の中盤が必要としていることや、残留確保という来季のタスクを考えればなおさらだ」
リーズは以前も守田への関心が報じられていた。この夏、それが実現に至るのか。進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
ポルトガルメディアの報道としてリーズの専門サイト『Leeds United News』が伝えたところによると、イングランドの古豪は再びスポルティングの守田英正に関心を寄せているという。現行契約が今季いっぱいとあり、夏の去就が注目されているのは周知のとおりだ。
「（アンパドゥやグルエフらと新契約に取り組んでいると言われるが）リーズが新たなMFを必要とする可能性はある。そしてモリタは中盤に経験をもたらせるだろう。さらに、彼は日本代表でアオ・タナカのチームメイトだ」
同メディアは「リーズが再びモリタに関心を寄せたのは、フィットネスの面で改善したからかもしれない。今季、ケガで欠場したのは２試合だけだ。以前の懸念が和らいでいる」と続けている。
「モリタは以前からプレミアリーグ挑戦を目指してきた。契約満了に迫っており、フリーで獲得できるのは、金銭面でリーズにとってより魅力的だ」
「リーズは頼れる中盤の選択肢を探しており、モリタは現在のスカッドの課題を解決するために必要な戦略的な補強となるかもしれない。夏の移籍市場が近づいていくなかで、この状況をチェックしていくことは、リーズにとって有益となり得る。現在の中盤が必要としていることや、残留確保という来季のタスクを考えればなおさらだ」
リーズは以前も守田への関心が報じられていた。この夏、それが実現に至るのか。進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」