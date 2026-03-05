「以前から目指してきた」30歳日本代表が契約満了→念願のプレミア移籍も！イングランド古豪の関心が再燃「中盤に経験をもたらせる」

「以前から目指してきた」30歳日本代表が契約満了→念願のプレミア移籍も！イングランド古豪の関心が再燃「中盤に経験をもたらせる」