¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ªºá°´¶¥¼¥í¤Î¥Á¥Â¥ß¡õ¤µ¤¤¤³¤í¥¹¥Æ¡¼¥É÷¤ª¤«¤º
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏËþÅÀ¡Ö ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤Ë¤é¤Î¥Á¥Â¥ß¡×
¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÁÍý¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò²Ã¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ë¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¿©»ö¤ò»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£²ÈÄí¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥·¥Ô¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª
Instagram @ichise_etsuko
±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜ»ØÆ³¤¬¹¥É¾¡£
Instagram @naoko.makino.58
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤Ë¤é¤Î¥Á¥Â¥ß
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¤¬¤éºá°´¶¥¼¥í¤Î¤¦¤ì¤·¤¤°ì»®
¡ÚºàÎÁ¡Û(2~3¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î) ¡Ä¾®1ÂÞ(Ìó150g)¡ã5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¤Ë¤é ¡Ä1/4Â«¡ã5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦A¡ãÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼¤ë¡ä
¡¡øÍñ ¡Ä1¸Ä
¡¡ø¾®ÇþÊ´ ¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸5
¡¦¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ ¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. [A] ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[1]¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£Ê¿¤é¤Ë¤·¤ÆÌó3Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ±ï¤«¤é¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó3Ê¬Æ±ÍÍ¤Ë¾Æ¤¯¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¤òÅº¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬196kcal/±öÊ¬0.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¤µ¤¤¤³¤í¥¹¥Æ¡¼¥É÷
¤³¤¦¤Ð¤·¤¤¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥Ã¥×¤¬Ì£¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä1Ëç(Ìó220g)¡ãÎ¾ÌÌ¤Ë5mmÉý¤Î³Ê»Ò¾õ¤ËÀõ¤¤ÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢3cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ¡ã²£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿Ä¤ò½ü¤¯¡ä
¡¦A
¡¡ø¥Ð¥¿¡¼ ¡Ä10g
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê ¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£
2. Â³¤±¤Æ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó3Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£[A]¤ò²Ã¤¨¡¢¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò»¶¤é¤¹¡£
(1¿ÍÊ¬75kcal/±öÊ¬1.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢¨¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥Â¥ß¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¾Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¤¤³¤í¥¹¥Æ¡¼¥É÷¤Î¤ª¤«¤º¤â¥Ð¥¿¡¼¤¸¤ç¤¦¤æ¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤Ç¿©Íß¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò
»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»