ドリカム『SONGS』で大ヒット曲や最新アルバム収録曲を披露！大泉洋とは初3ショットトーク

『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE』が、3月12日22時よりNHK総合にて放送される。

■NHKホールでスペシャルライブを披露

今回の『SONGS』は放送700回を記念した特別版。DREAMS COME TRUEが、NHKホールでスペシャルライブを披露する。

「うれしい！たのしい！大好き！」「大阪 LOVER」「決戦は金曜日」といった大ヒット曲はもちろん、連続テレビ小説『まんぷく』主題歌「あなたとトゥラッタッタ♪」を含む最新アルバム収録曲まで。およそ3,000人の観客が一体となり熱いパフォーマンスとなった。

『NHK 首都圏ネットワーク』テーマ曲「東京 magic hour」など、このステージが初披露となる楽曲もあり、一夜限りの貴重なステージが繰り広げられた。

また、DREAMS COME TRUEのふたりと番組責任者・大泉洋によるトークも。吉田美和と大泉が『SONGS』でトークするのは初めてのこと。これまで10回以上『SONGS』に出演してきたふたりの『SONGS』出演時のエピソードやライブの舞台裏、吉田と大泉の地元・北海道トークまで。さらに中村正人の意外すぎる（!?）勘違いに大泉も大爆笑。初めての3ショットトークをお楽しみに。

なお、NHKホールで披露したライブの拡大版も後日オンエア予定となっている。

■番組情報

NHK総合『SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE』

03/12（木）22:00～22:45

再放送：03/16（月）24:35～25:20

出演：DREAMS COME TRUE 大泉洋

歌唱楽曲：「あなたとトゥラッタッタ♪」 「うれしい！たのしい！大好き！」 「大阪LOVER」 「決戦は金曜日」「ここからだ！」 「東京 magic hour」 ※50音順

