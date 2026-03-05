明日の決算発表予定 日本駐車場、泉州電など12社 (3月5日)
3月6日の決算発表銘柄（予定）
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆第1四半期決算：
<3733> ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:45)
<7279> ハイレックス [東Ｓ] (前回12:00)
<8917> ファースト住 [東Ｓ] (前回16:30)
<9824> 泉州電 [東Ｐ] (前回14:00)
◆第2四半期決算：
<2353> 日本駐車場 [東Ｐ] (前回15:30)
<3816> 大和コン [東Ｓ] (前回16:00)
<3854> アイル [東Ｐ] (前回15:40)
<6040> 日本スキー [東Ｇ] (前回15:30)
<6267> ゼネラルパ [東Ｓ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<1873> 日本ハウス [東Ｐ] (前回15:30)
<2438> アスカネット [東Ｇ] (前回15:30)
<2910> Ｒフィールド [東Ｐ] (前回15:00)
合計12社
株探ニュース