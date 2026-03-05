3月6日の決算発表銘柄（予定）
　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆第1四半期決算：
　　　<3733> ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:45)
　　　<7279> ハイレックス [東Ｓ] (前回12:00)
　　　<8917> ファースト住 [東Ｓ] (前回16:30)
　　　<9824> 泉州電 [東Ｐ] 　　　(前回14:00)
　　◆第2四半期決算：
　　　<2353> 日本駐車場 [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<3816> 大和コン [東Ｓ] 　　(前回16:00)
　　　<3854> アイル [東Ｐ] 　　　(前回15:40)
　　　<6040> 日本スキー [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　<6267> ゼネラルパ [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<1873> 日本ハウス [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<2438> アスカネット [東Ｇ] (前回15:30)
　　　<2910> Ｒフィールド [東Ｐ] (前回15:00)
　　合計12社

