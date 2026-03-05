WBC（ワールドベースボールクラシック）のチェコ代表、背番号2をつけるマックス・プレイダ選手はまだ高校生です。チェコで生まれましたが、アメリカの高校に通いたいと単身で海を渡り、今年の9月からアメリカの名門大学、イエール大学に通うことになっています。専攻は数学と経済学を予定しているそうです。

前回のWBCはアメリカの高校にともに通っていた、チェコ人の野球部員と一緒に見たそうで、中国を破った試合は自分たちの試合後のバスの中で観戦しました。ちなみに前回大会の日本戦で、大谷翔平選手に塁上で話しかけて、話題になったフィリップ・スモラ選手は母方のいとこです。

「チェコの仲間は6人いたんだけど、あのときはみんなでiPadでみてて、（中国に）勝った瞬間はかなりバスの中で盛り上がりました！」

いま自分がその大舞台にチェコ代表として立つことは「超非現実的」と感動で胸いっぱいに。日本の野球ファンや、チェコで応援してくれている人たちに「いいプレーを見てほしい。僕の売りはスピードとコンタクトです」とアピールしました。

「僕たちチェコ代表はアンダードッグだと思われていると思うんですけど、それでもベストな状態でプレーできるように願っています。チームとしての目標は最下位を脱して、次の大会の出場権を取ることです。僕個人としてはスタメンで出られたらうれしいな。それに世界のプレーヤーからいいところを少しでも吸収したいと思います」

チェコは5日の午後7時から韓国との初戦に臨みます。将来、チェコ野球界を背負う外野手として期待されるプレイダ選手が出場するのか注目です。