阪神タイガース応援団ヒッティングマーチ委員会は5日、今シーズンから新たに登場するヒッティングマーチを公開した。3月8日の巨人とのオープン戦でお披露目される。

昨年2冠王に輝いた佐藤輝明内野手のヒッティングマーチは新たに歌詞を加えたファンファーレ付きにバージョンアップ。佐藤輝の打席がファンファーレで盛り上がる形になった。

「佐藤輝ヒッティングマーチ（ファンファーレ付）」

栄えある猛虎の歴史に

刻め新たな輝跡を

こだまするこの声を背に受け

突き進め

さあ行こう

勝利に向かって

振り抜け 輝け

打て 輝明

「ディベイニーヒッティングマーチ」

LaLaLa…

レッツゴー

ディベイニー

カモン

ディベイニー

▼ディベイニー 沖縄で聞かせてもらって、素晴らしい曲だと思った。今までなかったことなので、これで応援してもらえるのはすごくユニークだ。

「熊谷ヒッティングマーチ」

全力プレーで掴み取れ

疾風のごとく

魅せろ熊谷

▼熊谷 自分にも合ってる歌詞かなと思うので、結果で返したい。打席に多く立つことが覚えてもらえる近道なので。

「植田ヒッティングマーチ」

走れ植田

海足唸らせ

歓喜の渦が巻く

ホームベース目指して

▼植田 なかなか打席に立ってないのに、作っていただいてうれしい。いっぱい打席に立てるように頑張ります。

「高寺ヒッティングマーチ」

滾（たぎ）る闘志を

この瞬間に

望む一撃

レッツゴー！高寺

▼高寺 目標のひとつだったので素直にうれしい。名前も入れてもらえたので、もっと打てるように頑張ります。