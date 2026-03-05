スポニチ

　阪神タイガース応援団ヒッティングマーチ委員会は5日、今シーズンから新たに登場するヒッティングマーチを公開した。3月8日の巨人とのオープン戦でお披露目される。

　昨年2冠王に輝いた佐藤輝明内野手のヒッティングマーチは新たに歌詞を加えたファンファーレ付きにバージョンアップ。佐藤輝の打席がファンファーレで盛り上がる形になった。

　「佐藤輝ヒッティングマーチ（ファンファーレ付）」

　栄えある猛虎の歴史に

　刻め新たな輝跡を

　こだまするこの声を背に受け

　突き進め

　さあ行こう

　勝利に向かって

　振り抜け　輝け

　打て　輝明

　

「ディベイニーヒッティングマーチ」

　LaLaLa…

　レッツゴー

　ディベイニー

　カモン

　ディベイニー

　▼ディベイニー　沖縄で聞かせてもらって、素晴らしい曲だと思った。今までなかったことなので、これで応援してもらえるのはすごくユニークだ。

　「熊谷ヒッティングマーチ」

　全力プレーで掴み取れ

　疾風のごとく

　魅せろ熊谷

　▼熊谷　自分にも合ってる歌詞かなと思うので、結果で返したい。打席に多く立つことが覚えてもらえる近道なので。

　「植田ヒッティングマーチ」

　走れ植田

　海足唸らせ

　歓喜の渦が巻く

　ホームベース目指して

　▼植田　なかなか打席に立ってないのに、作っていただいてうれしい。いっぱい打席に立てるように頑張ります。

　「高寺ヒッティングマーチ」

　滾（たぎ）る闘志を

　この瞬間に

　望む一撃

　レッツゴー！高寺

　▼高寺　目標のひとつだったので素直にうれしい。名前も入れてもらえたので、もっと打てるように頑張ります。