甲子園も臨戦態勢！佐藤輝ヒッティングマーチがファンファーレ付に格上げ、ディベイニーらにもオリジナル曲
阪神タイガース応援団ヒッティングマーチ委員会は5日、今シーズンから新たに登場するヒッティングマーチを公開した。3月8日の巨人とのオープン戦でお披露目される。
昨年2冠王に輝いた佐藤輝明内野手のヒッティングマーチは新たに歌詞を加えたファンファーレ付きにバージョンアップ。佐藤輝の打席がファンファーレで盛り上がる形になった。
「佐藤輝ヒッティングマーチ（ファンファーレ付）」
栄えある猛虎の歴史に
刻め新たな輝跡を
こだまするこの声を背に受け
突き進め
さあ行こう
勝利に向かって
振り抜け 輝け
打て 輝明
「ディベイニーヒッティングマーチ」
LaLaLa…
レッツゴー
ディベイニー
カモン
ディベイニー
▼ディベイニー 沖縄で聞かせてもらって、素晴らしい曲だと思った。今までなかったことなので、これで応援してもらえるのはすごくユニークだ。
「熊谷ヒッティングマーチ」
全力プレーで掴み取れ
疾風のごとく
魅せろ熊谷
▼熊谷 自分にも合ってる歌詞かなと思うので、結果で返したい。打席に多く立つことが覚えてもらえる近道なので。
「植田ヒッティングマーチ」
走れ植田
海足唸らせ
歓喜の渦が巻く
ホームベース目指して
▼植田 なかなか打席に立ってないのに、作っていただいてうれしい。いっぱい打席に立てるように頑張ります。
「高寺ヒッティングマーチ」
滾（たぎ）る闘志を
この瞬間に
望む一撃
レッツゴー！高寺
▼高寺 目標のひとつだったので素直にうれしい。名前も入れてもらえたので、もっと打てるように頑張ります。