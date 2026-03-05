２月に上演された好舞台について、担当記者が語り合った。

祐成秀樹 「エクウス」は、英劇作家ピーター・シェーファーの衝撃作を小川絵梨子が清新に翻訳・演出した。６頭の馬の目を刺して逮捕された少年アランの心の闇を、精神科医ダイサートが解き明かす心理劇。アラン役の織山尚大があらゆる感情を表出させる大熱演を見せた。

山内則史 屈折した表情、鬱屈（うっくつ）を抱えた若者のやるせなさと感情の爆発を、実に自然に表現していた。村川絵梨、千葉哲也ら他のキャストも好演。具象の装置がない空間で場面を作っていく小川の手際も素晴らしい。

祐成 「黒百合」は表題の花を巡り、県知事の令嬢（土居志央梨）、花売り娘（岡本夏美）、その夫（白石隼也）、娘にひかれる華族の若様（木村達成）の思いが響き合う。自然の猛威を、高峰を模したセットや音楽、身体表現、小道具、照明でダイナミックかつ繊細に具現化した。

山内 到達するのが困難な場所にある美しい何かに登場人物たちが魅せられ、運命を狂わされていくドラマ構造は、唐十郎の劇世界に通じるものがあった。舞台を埋めつくす黒い袋から花が咲き、花の下から人間の手が生えて人物が現れる幻想的な幕開きなど、杉原邦生の演出もさえていた。

小間井藍子 振り付け・ステージングは大胆な作風で知られる下島礼紗。食虫植物がうごめく様子などを出演者たちが体当たりのダンスで表現。本能的な欲望をイメージさせた。

武田実沙子 英劇作家ノエル・カワードのラブコメディー「プレゼント・ラフター」に稲垣吾郎が主演した。スター俳優の役柄で、自宅を訪れる一癖ある男女に振り回されていく。その振る舞いは芝居がかっていて、人は本来の弱さを隠すために演技をする生き物なのだと感じさせた。

山内 オペラシアターこんにゃく座「歌え！比羅夫丸（ひらふまる）」は、畑澤聖悟が自身の劇団で２０２２年に初演したせりふ劇をオペラ台本に改訂した。信長貴富作曲、眞鍋卓嗣（たかし）演出で、１９０８年に就航した青函連絡船、比羅夫丸と田村丸が主人公。擬人化された船たちが時代の波に翻弄（ほんろう）されながら生きていく。彼らの“人生航路”から反戦・平和のメッセージが響いてきた。

祐成 トラッシュマスターズ「わたしの町」は中津留章仁作・演出の快作。過疎の町を若者が前向きに生きられる場所に変えようとする人々の２世代にわたる奮闘を描く。過疎地の悩みが次々と飛び出すが、魂をぶつけ合うような会話を重ね、事態は変わっていく。見終わった後、ほっこりと温かな気持ちになった。

武田 「日本舞踊協会公演」で、山村友五郎と吉村古ゆうの地歌「古道成寺」に心を揺さぶられた。安珍清姫伝説を基にした「道成寺物」では最も古い作品とされ、古ゆうが清姫、友五郎が安珍や清姫の父だけでなく、川の流れや鐘までも素踊りで描写した。無垢（むく）な娘だった清姫が安珍に怨念を抱くようになるまでを古ゆうが身一つで表現し、舞の神髄を見る思いだった。

山内 ホエイ「メヤグダ」は、県人会の東京事務所に集う人々の悲喜こもごもを描く。訳あって故郷の津軽から出てきた孤独な中年男、故郷の海に沈む夕日の絶句するような美しさを回想する女性……。飛び交う標準語と津軽弁のはざまから、東京と地方の落差、現代社会の姿を浮かび上がらせた。

祐成 イッツフォーリーズのミュージカル「十二人の怒れる男」は、１９７０年代に作曲家いずみたくが書いた楽譜を基に、脚本・作詞・演出の五戸真理枝、作曲・音楽監督の田中和音を中心に舞台化した。１２人の陪審員の言葉を歌にしたことで、それぞれの人柄や主張の強弱がくっきり出た。リアクションも細かく演出され、刻一刻と変化する心情もよく伝わった。

小間井 「エリザベート ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ ３０ｔｈ スペシャル・ガラ・コンサート」は上演３０周年を迎えた名作ミュージカルを宝塚ＯＧらによるコンサートで見せた。明日海りおが黄泉（よみ）の帝王トート、夢咲ねねが表題役の回を見た。入団同期の２人は息もぴったり。明日海はつい最近まで東宝版でエリザベートを演じていたとは思えない“死の化身”ぶり。絶望した皇太子ルドルフ（柚香光（れい））のダンスに抜群のキレがあった。