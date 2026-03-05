木下晴香主演の音楽劇「コーカサスの白墨の輪」が１２日、東京で開幕する。

１９４０年代、ドイツの劇作家ブレヒトが遠い昔の出来事として書いた原作を、演出の瀬戸山美咲が未来の戦争後の物語として構成した。アップデートされた名作に挑む気分は？（編集委員 祐成秀樹）

木下が演じるのは、料理女グルーシェ。政変後の混乱で置き去りにされた太守の子供を引き取り、困難に負けずに守り通す。だが、戦乱が収まると、生みの親ナテラ（ｓａｒａ）が子供を返せと裁判を起こす。

育ての親と生みの親が子供の手を引き合う「大岡裁き」にも通じる物語だ。「人間って良くも悪くも変わらないと感じた。８０年も前に書かれたのに、普遍的なテーマが詰まっています」

ではこの先、人間は今よりもマシになれるのか？ そんな問題意識から瀬戸山は上演台本を書いた。時代は、はるか遠い未来の戦争後。二つのアンドロイド集団による土地所有を巡る論争が行われ、彼らが直面する問題とそっくりだとして、グルーシェの物語が劇中劇として上演される。その劇の中でも科学技術が発達しており、グルーシェは太守の子供の受精卵が入った培養器を抱えて逃亡する。

「私が培養器を充電しないと、この子は生きていけないという感覚になる。稽古場でもできるだけ抱えたり、近くに置いたりしているので、愛情が湧いてきます」

瀬戸山と話し合ううちに見えてきたヒロイン像は「強いだけでなく、弱い部分がある」というもの。「子供のためになりふり構わないエネルギーは大事にしないといけませんが、たくさん揺れ動いて悩む。瀬戸山さんは各キャラクターを多面的に描こうとしているので、私には大きな挑戦です」

オリジナルの劇中曲が生演奏される。「本当に現代的。ビートやグルーブのすごい曲や、キャラクターごとのテーマソングみたいな曲など、バリエーション豊かな曲がそろってます」

１９９９年生まれ。「アナスタシア」「レ・ミゼラブル」「ファンレター」などミュージカルの注目作に出演を重ねてきた。今作は元宝塚トップスターの一路真輝、共演経験のある平間壮一、同世代のｓａｒａ、加藤梨里香、斎藤瑠希らミュージカル畑の実力派がそろっており、心強そうだ。「一路さんがどんと構えてくださっています。みんなタイプの違う歌声を持っていて、すてきですよ」

３０日まで東京・三軒茶屋の世田谷パブリックシアター。（電）０３・５４３２・１５１５。