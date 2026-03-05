俳優の川崎麻世が4日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと過ごした幸せな一日についてつづった。

この日、川崎は「昨日は妻の用事に付き合って運転手してました」と報告し、午後5時前という遅い時間に花音さんとラーメンでランチをとったことを明かした。訪れた店は「妻の店の近くにありながら初めて入ったラーメン屋」だったといい「こんな近くに美味しいラーメン屋が二軒もあるなんて」「妻と新しい幸せを見つけました」と喜びをつづった。

続けて、夜は友人と寿司屋へ足を運んだといい「ラーメンから数時間後…ごめんなさい また寿司屋でスシ」とお茶目にコメント。その後はバーへ行き、ウイスキーを楽しんだことをつづった。

さらに、帰宅後には仕事終わりの花音さんと晩酌を楽しんだことを報告。「ウイスキー嘉之助をバカラのグラスで飲みながらジャンポールエヴァンのチョコを噛む」と満喫した様子を明かし、最後に「なんでもない事が一番幸せだと感じる これこそ一番忘れてはならない事ではないでしょうか」と心境を述べ、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」