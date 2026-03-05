カバンからサっと取り出すとデキる人っぽい。

カフェやフリーアドレス制オフィスなど、自分のデスクがない場所でのPC作業は充電器やら文房具なども持参する必要があります。ガジェットポーチを使うテもありますが、やっぱりポーチはちょっと小さい…。

大は小を兼ねるということで、もうちょっと大きな収納道具を持ちたいところ。そんな方には、キングジムの「New Basic シリーズ」が良さそうです。

見えないように吊るすタイプ

「ハングオーガナイザー タテ」と「ハングオーガナイザー ヨコ」は、薄いバッグからハンギングフックが出ており、デスクやテーブルからブラ下げて使います。膝の横はデッドスペースなので、存在感を隠せてデスクがスッキリですね。

「タテ」はバックパックに、「ヨコ」は上下が短いのでビジネス用バッグにバッグ・イン・バッグとして持ち運べます。

Image: KING JIM

小さいスペースで立てるタイプ

「スタンドオーガナイザー」はふたつ折りで収納し、「Λ」型にちょっと開いてデスクに立てられます。ポーチより高さがあるぶん、小物の収納力が高いのと、上向きのポケットでスっと出し入れがしやすいのも良いですね。

コンパクトなA5サイズと、たっぷり小物が入るB5サイズから選べます。

Image: KING JIM

カバンを床置きしないシリーズも

「New Basic シリーズ」は、他にもデスクの下にバッグを置ける「サイドバッグスタンド」や、飲食店の座席にそれぞれあるような「サイドバッグスタンド ボックスタイプ」といったアイテムも発売しました。だけどハングとスタンドの方が携帯性と実用性が高く、使用頻度も高そうです。

バッグ・イン・バッグなのも良いですし、どちらも平面的に広げず縦に立体的に使うのが省スペースでグッド・アイデアだと思います。

Source: KING JIM