カバンの中を整理＆デスク周りにスタンバイできるバッグ・イン・バッグ
カバンからサっと取り出すとデキる人っぽい。
カフェやフリーアドレス制オフィスなど、自分のデスクがない場所でのPC作業は充電器やら文房具なども持参する必要があります。ガジェットポーチを使うテもありますが、やっぱりポーチはちょっと小さい…。
大は小を兼ねるということで、もうちょっと大きな収納道具を持ちたいところ。そんな方には、キングジムの「New Basic シリーズ」が良さそうです。
見えないように吊るすタイプ
「ハングオーガナイザー タテ」と「ハングオーガナイザー ヨコ」は、薄いバッグからハンギングフックが出ており、デスクやテーブルからブラ下げて使います。膝の横はデッドスペースなので、存在感を隠せてデスクがスッキリですね。
「タテ」はバックパックに、「ヨコ」は上下が短いのでビジネス用バッグにバッグ・イン・バッグとして持ち運べます。
小さいスペースで立てるタイプ
「スタンドオーガナイザー」はふたつ折りで収納し、「Λ」型にちょっと開いてデスクに立てられます。ポーチより高さがあるぶん、小物の収納力が高いのと、上向きのポケットでスっと出し入れがしやすいのも良いですね。
コンパクトなA5サイズと、たっぷり小物が入るB5サイズから選べます。
カバンを床置きしないシリーズも
「New Basic シリーズ」は、他にもデスクの下にバッグを置ける「サイドバッグスタンド」や、飲食店の座席にそれぞれあるような「サイドバッグスタンド ボックスタイプ」といったアイテムも発売しました。だけどハングとスタンドの方が携帯性と実用性が高く、使用頻度も高そうです。
バッグ・イン・バッグなのも良いですし、どちらも平面的に広げず縦に立体的に使うのが省スペースでグッド・アイデアだと思います。
