ちょっといい有線、狙い目ですよ。

最近、僕の周りでは完全ワイヤレスイヤホンから有線イヤホンへの回帰の話もチラホラと聞こえています。

バッテリー切れ無く、混雑時でも安定して使えるってのは、有線ならではのメリットですよね。音質を追求できるモデルも多いので、意外と費用対効果が大きい選択肢だと思っています。

では、どんな有線から試せばいいのだ？

となりますが、今絶対的にオススメなのがこれです。

ゼンハイザーの有線モデル「IE 200」。

リスニング用の有線イヤホンとしては、エントリ〜ミドルに位置する定番モデルで、普通に買うと2.3万円とかするモデル。

それが59％OFFで9,800円。1万切ってるのがとにかくアツい！

リスニング用イヤホンとして破格の性能

この「IE 200」の何がいいかというと、理由はいくつもあるんですが、やはり音楽に向かう体験が豊かになるってところですね。

音質的には、上位モデルにも採用されている、音の歪みを抑えるドライバー構造「TrueResponseトランスデューサー」が採用されているので、広い音場で、解像感高く楽しめるポテンシャルがあります。

また、ユニークな機能が「デュアルチューニングシステム」。

たいそうな名前ですけど、イヤーピースの取り付け位置を2段階で調整できるって感じで機能自体はめっちゃシンプル。でも、これによって「密閉型」「開放型」の2つの音を切り替えて楽しめるので、抜け感を味わいたいときは開放型で、低音をドンドコ鳴らしたいときは密閉型でと、1台で二度美味しい。

少なくとも価格を超える満足感を返してくれるスペックなので、音楽への向き合い方・楽しみ方をさらに豊かにしたいなら、この9,800円は出すべき価値あるかと！

