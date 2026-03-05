ミラノ・コルティナ五輪で団体戦＆個人戦女子の2冠

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートでアリサ・リウ（米国）が輝きを放った。団体戦と個人戦の女子で金メダルを獲得して2冠を達成。五輪後も大忙しの20歳は、米国のトーク番組で司会者に珍プレゼント。日本のファンにも笑撃が広がった。

リウは氷上での演技だけでなく、金と黒が交互になっているヘアスタイルでも大きな話題となった。

米テレビ局「NBC」のトーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」公式YouTubeは4日、リウと司会のジミー・ファロン氏のやりとりを公開した。

リウ「金が必要だって聞いたんだけど……」

ファロン氏「金メダルをくれるのかい？」

リウ「もっと良いものを持ってきたわ」

ファロン氏「頼むよ。掛けてくれ」

リウと同じ金と黒のウィッグをかけられると、ファロン氏は「おぉ！ ありがとう。勝者になった気分だ」「アリサ・リウだ、みんな！ 唯一無二の存在だ」と笑っていた。これを見た日本人ファンからも様々な声が上がった。

「俺も欲しい！！！」

「これでライブに行きたい」

「アリサさんは最高やな」

「可愛すぎて悶える」

「日本だったら同じ髪色にする人が増えてブームになりそうだけどアメリカではブームになってないのかな？」

リウは25日に開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）にもエントリー。出場すれば同一シーズンのグランプリ・ファイナル、五輪、世界選手権制覇の偉業が懸かる。



（THE ANSWER編集部）