WBC総力大特集！名スコアラー三井康浩×志田宗大　世界を知る参謀２人が語り尽くす！

三井康浩さんは’09年の第２回大会、志田宗大さんは’17年の第４回大会に、侍ジャパンのスコアラーとして参加されました。国際大会におけるスコアラーの役割とは、勝つために必要な情報を集めて分析し、それを首脳陣や選手に共有する仕事です。

サイ・ヤングコンビの攻略法

--今回の最大の強敵はやはり、ジャッジがいるアメリカだと思います。岡本選手も、FRIDAYの取材に「ポール・スキーンズやタリク・スクーバルはどう打てばいいかわからない」と苦笑いでした。スクーバルが日本を相手に投げる可能性は低いですが、万が一、両投手と対戦する場合、攻略法はあるのでしょうか……。

志田 まずスキーンズ投手から行きましょうか。持ち球は、シュート回転気味で160km／h超えのフォーシーム、シンカー、カット、スイーパー、カーブ、スプリット、チェンジアップです。左打者に対しては、スプリットやチェンジアップを外角に集め、内角に真っ直ぐを突き刺す。右打者に対しては、スイーパーをアバウトに投げていくタイプです。そのスイーパーが難敵で、右打者がスキーンズ投手を打ち崩すのはかなりハードです。

三井 一見、球種が多彩に見えるけど、打者からしたらスイーパーとカットボールの見え方はほとんど変わらない。真っ直ぐとシンカーもあまり変わらない。そう考えると、ストレート系、曲がり球、落ち球の３つに絞って考えたほうが楽かな。その上で、右打者はベース半分内側に目付けをするのがいいと思います。そうすれば、外から外に曲がる球、たとえばスイーパーを追いかけずに済む。逆に、コントロールミスで内側に入ってきた球に対応できる。

岡本も誠也も牧秀悟も一流のバッターだから、目付けさえしておけばインサイドに入ってくる球には反応できる。彼らにとって内角は、「打つな！」って言っても手が出ちゃうものなんですよ。でも、いつまでもドン詰まりしていると、ストレート系をずっとインサイドに投げ込まれる。だから僕なら、「三塁線を狙って、内角の真っ直ぐをいい当たりのファールにしよう」って声をかけるかな。

志田 たしかに、いい当たりのファールって、投手にとってはイヤですよね。そこに攻略の糸口がある。

三井 左打者に関しては、基本的にアウトコースに球が集まるので、バットを内から出して投手の足元に打つイメージを持つといい。このレベルの投手相手に追っ付けようとするとバットが負けるから、「センターに強く」を意識する。

大谷以外もキーマン多数

--左腕スクーバルはいかがでしょうか。

志田 投球割合が最も多いのがチェンジアップで、真っスラ系のストレートと、シンカーで組み立てる投手だと思います。曲がり球もカーブとカットがありますが、これはあまり投げません。速い球は両サイドに投げ込んで、チェンジアップを右打者の外角に精度よく投げ込みます。映像では、あまりチェンジアップも打ちにくい球には見えないですが。

三井 たしかに映像だけじゃわからないね。でもこの投手、球持ちがかなりいい。だから、右打者がチェンジアップを「真っ直ぐだ！」と思って打ちに行って、前に泳がされて凡打になる。早めに呼び込んで前で打つ意識が大事になるかな。スキーンズとは反対に、右打者だったらインコースの速球を捨て、外の緩い球を狙って右中間に向かって打つのもいいかもしれない。僕だったら「ファーストストライクだけ内を狙って、もし来なかったら外寄りに目を置いて、身体全体を使って打て」って指示を出す。

志田 彼のチェンジアップは左打者の内側に沈むので、実は左のほうが打ちやすいかもしれません。近藤選手が逆方向に打ち返してくれる想像ができます。

--難攻不落と言われているアメリカの両エースにも、攻略の糸口はあるんですね。お二人は、今大会の投打のキーマンは誰だと思いますか？

三井 もちろん、大谷が活躍してくれないと困るんだけど、森下翔太が気になりますね。外野の守備堅めとして出しても面白いし、あの勝負強い打撃も魅力。思い切りがいいから、彼が代打や下位打線で機能すれば、かなり面白くなる。

志田 投手で言えば、宮城大弥投手ですかね。一般的に、「国際大会では高身長で、上から投げ下ろす速球とフォーク系の落ち球を持っている投手が活躍する」と考える人も多いのですが、メジャーで活躍している山本投手も、今永昇太投手も身長は高いほうではない。むしろ彼らは、リリースの位置が低く、メジャーの打者が見たこともないような軌道で投げ切れることが強みなんです。宮城投手のあの身長（171cm）から投じられるストレートとブレーキの利いたチェンジアップは、アメリカの打者に効果的だと思います。

三井 あとは、村田善の投手起用にかかってるな（笑）。今回の投手コーチ（能見篤史、吉見一起）は経験が浅いから、おそらく善が投手起用のアドバイスをすると思うんです。彼が裏のキーマンです。

志田 アメリカもドミニカもベネズエラもメキシコも、錚々(そうそう)たるメンツが揃っていますが、ちゃんとデータを見ると、スキがあったり、意外に空振り率が高かったりする。名前負けさえしなければ、充分に優勝のチャンスはありますよ。

三井康浩（’09年チーフスコアラー）

’61年、滋賀県生まれ。約22年間に渡り巨人のスコアラーを務め、’09年のWBCではチーフスコアラーに。現在は主宰する『有明ボーイズ』などで指導を行っている

志田宗大（’17年スコアラー）

’79年、岩手県生まれ。’17年WBCでスコアラーを務めた。現在はライブリッツ株式会社でデータ分析、解説、アマチュア野球サポート、セミナーなどを行っている

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より