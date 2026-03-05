シエナ・ミラー（44）が、お馴染みのロングヘアをカットし、大きなイメージチェンジに踏み切るつもりだという。現在第3子を妊娠中のシエナは、今年は思い切った変化の年にしたいと考えており「低メンテナンス」なボブ、あるいは「それよりもっと短いスタイル」を検討しているそうだ。



【写真】アップにしたヘアスタイルもお似合いです

英ヴォーグ誌のインタビューでシエナは、「髪を切って、何か違うことをしたい気分。ボブか、もっと短いのがいい。低メンテナンス、それが理想」と語った。現在の髪は肩より下まで伸びているが、スタイリングは極力シンプルにしていると説明している。「もともとウェーブがあるから、何もしないほうがいいの。洗って、濡れているうちに保湿用のセラムかクリームをもみ込んで、そのまま放置。熱は使わない。すごく寒い時だけドライヤーをかけて、最後にお風呂に入ると、自然にウェーブが出るの」と、気取らないヘアケア習慣を明かした。



年齢とともに髪質が変わり、「昔ほど融通がきかなくなった」と感じているため、今は保湿重視のケアが欠かせないという。



一方で、毎日シャンプーするわけではなく、洗髪は気分転換のような存在だと語る。「髪を洗うと本当に気分が良くなる。落ち込んだ日でも、洗えば一日をリセットできる感じ。洗わないのは最大でも5日くらいかな」と明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）