橋爪功、円企画を退所していた 所属事務所が発表、1975年には演劇集団“円”設立に参加
俳優の橋爪功（84）が、2月28日をもって所属していた円企画を退所した。同事務所が公式サイトで発表した。
【画像】橋爪功、女装姿で“お色気満載”SPドラマをアピール（2010年当時）
文書で発表し、「平素より橋爪功を応援して頂き、誠にありがとうございます」と書き出し。「この度2026年2月28日をもちまして、当社の所属から離れましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
続けて「今まで支えてくださいました皆様には、心より感謝を申し上げます。今後とも橋爪功への変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。
橋爪は1941年9月17日生まれ、大阪府出身。 O型。1961年、文学座附属演劇研究所に1期生で入所。75年には演劇集団“円”設立に参加。数々の舞台、映画、ドラマに出演し、主役から脇役まで幅広く活躍する実力派俳優として知られる。
