お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が、4日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。生放送中に激怒した体験を語った。

同番組で共演する「ブラックマヨネーズ」吉田敬から「テレビ局の人に何か嫌なことされたことある？」と聞かれた粗品は「ありますあります」と即答した。

そして「“これNG”って言ってたのにやらされたりとか」と告白。粗品は番組名には触れなかったが、何かを察した吉田は「それお前、最近ちゃう？2年ぐらい前」「生放送中に急にやることになったみたいな」と指摘した。

粗品はそれを認めつつ「めちゃくちゃ言いましたね」と、番組側に猛抗議したことを回想。企画自体は半年前から聞かされていたが、「それをやるんやったら、その番組を降ります」と宣言していた。「体のこともあったんで、自分のちょっと、できない理由があった」と打ち明けた。

さらに「嫌がらせをされたんですよ、チームごと」と説明。粗品だけでなく番組MCのタレントにも伝えていなかったといい、「ダマで勝手に手書きのカンペ」で、自身がNGと話していたことをするよう、指示を出されたという。

「空気作りから全部嫌がらせをされたんで、かなり怒りましたね」と振り返り、単なる“連絡ミス”ではないことを強調。「他の先輩も結構その人に食らっていると。めちゃくちゃなテレビマンがいたんで、それはめちゃくちゃ怒って」といい、「別に仲良くなってないですね。言い過ぎて美談にもなってない」と後日談への期待に釘を刺していた。