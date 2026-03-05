俳優の福原遥さんが自身のインスタグラムを更新。イタリアの世界的ラグジュアリーブランド『ブルガリ』のアンバサダーに就任したことを報告しました。



【写真を見る】【 福原遥 】 『ブルガリ』アンバサダー就任を報告 「ずっと私も憧れていたジュエリーブランドでした」



福原さんは「皆様に素敵なご報告です！この度、ジュエリーブランド #BVLGARI のアンバサダーに就任させていただく事になりました」と投稿。続けて「長い歴史の中で、世界中でたくさんの人を魅了してきたBVLGARI。ずっと私も憧れていたジュエリーブランドでした」「その大好きなBVLGARIの一員として関わらせていただけることを、とても光栄に思っています」と、喜びを綴りました。







投稿された画像は、アンバサダー就任記者発表会に登壇した際に撮影されたもので、福原さんはワンショルダーの白いロングドレスを着用。ブルガリのピンクの宝石があしらわれたゴールドのネックレスやイヤリング、指輪、ブレスレットを身に纏い、アンバサダーとしての魅力を存分にアピールしています。





福原さんは今後の抱負について「BVLGARIのように、美しく、そして芯のある、皆様にエネルギーを届けられるような力強い女性であれるよう、これからも自分自身を磨いていきたいと思います」とコメントしています。





この投稿に対し、ファンからは「めちゃくちゃお似合いです」「ちょっと綺麗過ぎます」「ブルガリにぴったり」「遥ちゃん輝いてる」といった声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】