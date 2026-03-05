ミラノ・コルティナオリンピックで大けがを抱えながらも7位に入賞した、新潟県出身のスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手。5日、大会を振り返り、4年後のオリンピックに向けて意気込みを語りました。



東京都内で行われた自動車メーカーのプレス発表会。



登場したのは村上市出身の平野歩夢選手です。



5日、ブランドアンバサダーに就任したことが発表されました。





平野歩夢選手「オリンピックも終わったということで、目的を決めずにリフレッシュする時間は今後楽しみにしている」ミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード男子ハーフパイプでオリンピック2連覇がかかった平野選手。直前の大会で複数か所を骨折し、大けがを抱えたなかで迎えた決勝・・解説「ここです、フロントサイドダブルコーク1620、バックサイドダブルコーク1260、さぁ最後フロントサイドトリプルコーク1440、信じられない、なんという精神力、なんという集中力だ」けがを感じさせない圧巻の滑りを披露しました。平野歩夢選手「無事生きて帰ってこられてよかった。思い切って生きるか死ぬかの戦いみたいな気持ちはもって滑りました」オリンピックからおよそ3週間・・すでに4年後のオリンピックを見据えていました。平野歩夢選手「4年後の試合に向けてまた戦っていくのは自分でも想像ができている1つかなと思っていて。大会というよりは日々を大事にして、4年後に次こそピークを持っていけるようにまた準備していきたいと思っている」常に挑戦を続ける平野歩夢選手。更なる活躍に期待がかかります。